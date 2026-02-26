Offerte Sky
Andrea Pavan, grave incidente per il golfista in Sud Africa: le ultime news

live Golf

Andrea Pavan è rimasto coinvolto in un grave incidente in Sud Africa, dove si trovava per partecipare al South African Open. Il golfista romano è precipitato nel vano ascensore, dopo che le porte si sono aperte al suo piano, ma la cabina non era presente. Pavan è stato sottoposto a Intervento chirurgico per sei ore per fratture alle vertebre, non è in pericolo di vita

LIVE

Grave incidente per Andrea Pavan: non è in pericolo di vita

Andrea Pavan, trentaseienne golfista romano, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente in Sud Africa, poco prima dell'inizio del South African Open, a Stellenbosch, nei pressi di Città del Capo.

f1

Chi è Andrea Pavan

Andrea Pavan, che è nato a Roma ma vive in Texas con la moglie, ha ottenuto numerosi risultati di prestigio in carriera: ha vinto 2 tornei del DP World Tour (il D+D Real Czech Masters nel 2018 e il Bmw International Open a Monaco di Baviera nel 2019), 5 del Challenge Tour, ha partecipato a 2 US Open e 1 British Open; miglior piazzamento in classifica mondiale in carriera il 65° posto.

Una prima ricostruzione

Emergono i primi dettagli sulla dinamica del grave incidente occorso ad Andrea Pavan. Secondo una prima ricostruzione, il golfista si sarebbe accorto di essere in ritardo per recarsi sul percorso di gara dopo aver dimenticato le chiavi dell’armadietto dello spogliatoio in camera. Nella fretta, una volta chiamato l’ascensore al piano, non si sarebbe accorto che la cabina non era presente ed è quindi precipitato nel vuoto. Una dinamica su cui bisognerà fare piena luce, e sulla quale sono al lavoro i legali della famiglia.

golf

Precipitato nel vano ascensore da un'altezza di tre piani

Il golfista azzurro si trovava in hotel quando è precipitato nel vano ascensore da un'altezza di tre piani, dopo che le porte si sono aperte al suo piano senza che la cabina fosse presente.

L'intervento chirurgico: fratture e l'impianto di una placca

Pavan è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico per la riduzione di alcune fratture alle vertebre e per l'impianto di una placca alle spalle. L'operazione è perfettamente riuscita, Pavan si trova in condizioni serie ma non è in pericolo di vita. Al momento sarebbe vigile e muoverebbe le gambe.

