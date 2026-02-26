Andrea Pavan è rimasto coinvolto in un grave incidente in Sud Africa, dove si trovava per partecipare al South African Open. Il golfista romano è precipitato nel vano ascensore, dopo che le porte si sono aperte al suo piano, ma la cabina non era presente. Pavan è stato sottoposto a Intervento chirurgico per sei ore per fratture alle vertebre, non è in pericolo di vita
Grave incidente per Andrea Pavan: non è in pericolo di vita
Andrea Pavan, trentaseienne golfista romano, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente in Sud Africa, poco prima dell'inizio del South African Open, a Stellenbosch, nei pressi di Città del Capo.
Chi è Andrea Pavan
Andrea Pavan, che è nato a Roma ma vive in Texas con la moglie, ha ottenuto numerosi risultati di prestigio in carriera: ha vinto 2 tornei del DP World Tour (il D+D Real Czech Masters nel 2018 e il Bmw International Open a Monaco di Baviera nel 2019), 5 del Challenge Tour, ha partecipato a 2 US Open e 1 British Open; miglior piazzamento in classifica mondiale in carriera il 65° posto.
Una prima ricostruzione
Emergono i primi dettagli sulla dinamica del grave incidente occorso ad Andrea Pavan. Secondo una prima ricostruzione, il golfista si sarebbe accorto di essere in ritardo per recarsi sul percorso di gara dopo aver dimenticato le chiavi dell’armadietto dello spogliatoio in camera. Nella fretta, una volta chiamato l’ascensore al piano, non si sarebbe accorto che la cabina non era presente ed è quindi precipitato nel vuoto. Una dinamica su cui bisognerà fare piena luce, e sulla quale sono al lavoro i legali della famiglia.
Precipitato nel vano ascensore da un'altezza di tre piani
Il golfista azzurro si trovava in hotel quando è precipitato nel vano ascensore da un'altezza di tre piani, dopo che le porte si sono aperte al suo piano senza che la cabina fosse presente.
L'intervento chirurgico: fratture e l'impianto di una placca
Pavan è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico per la riduzione di alcune fratture alle vertebre e per l'impianto di una placca alle spalle. L'operazione è perfettamente riuscita, Pavan si trova in condizioni serie ma non è in pericolo di vita. Al momento sarebbe vigile e muoverebbe le gambe.