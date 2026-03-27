Incidente e arresto per Tiger Woods, guidava in stato di alterazione

Incidente stradale e arresto per guida in stato di alterazione per Tiger Woods, nei pressi della sua abitazione a Jupiter Island, in Florida. Il golfista statunitense, alla guida della sua Land Rover, ha urtato un altro veicolo e la sua auto si è ribaltata. Woods, secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Martin, non ha riportato ferite. Si ritiene che fosse sotto l’effetto di farmaci ed è stato arrestato per guida in stato di alterazione. Trump: "E' in un momento difficile"
Tiger Woods è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì per guida “in stato di alterazione” dopo aver causato un incidente stradale nei pressi della sua abitazione a Jupiter Island, Florida. Il golfista statunitense, alla guida della sua Land Rover, ha urtato un altro veicolo e si è ribaltato. Woods, secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Martin, John Budensiek, non ha riportato ferite. È riuscito a uscire strisciando dal lato del passeggero del suo veicolo. Si ritiene che fosse sotto l'effetto di farmaci.
La dinamica
Lo sceriffo, nel corso di una conferenza stampa, ha dichiarato che Woods ha tentato di sorpassare un camion mentre percorreva una strada a due corsie. La Land Rover ha sterzato bruscamente per evitare la collisione, ma ha urtato la parte posteriore del rimorchio del camion. L'auto di Woods si è quindi ribaltata sul lato del guidatore. Tiger Woods, 50 anni, ha trascorso gli ultimi mesi a riprendersi dalla rottura del tendine d'Achille e da un altro intervento chirurgico alla schiena subito a ottobre. Era tornato a gareggiare per la prima volta dopo oltre un anno di assenza durante le finali del TGL di martedì e stava valutando se partecipare al Masters all'Augusta National Golf Club, il primo major della stagione, che inizia il 9 aprile.
L’incidente del 2021
Nel febbraio 2021, Woods era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Los Angeles, in cui aveva subito importanti lesioni alle gambe. In quell’occasione venne sottoposto a un intervento chirurgico alla gamba destra, che aveva riportato numerose fratture.
Il commento di Trump
Il presidente USA Donald Trump ha commentato con i giornalisti la notizia dell'incidente di Woods: "So solo che c'è stata una brutta collisione e mi dispiace tanto. È un mio grande amico e una persona fantastica, ma è in un momento difficile. Preferisco però non aggiungere altro".