Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Incidente e arresto per Tiger Woods, guidava in stato di alterazione

Golf

Incidente stradale e arresto per guida in stato di alterazione per Tiger Woods, nei pressi della sua abitazione a Jupiter Island, in Florida. Il golfista statunitense, alla guida della sua Land Rover, ha urtato un altro veicolo e la sua auto si è ribaltata. Woods, secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Martin, non ha riportato ferite. Si ritiene che fosse sotto l’effetto di farmaci ed è stato arrestato per guida in stato di alterazione. Trump: "E' in un momento difficile"

Tiger Woods è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì per guida “in stato di alterazione” dopo aver causato un incidente stradale nei pressi della sua abitazione a Jupiter Island, Florida. Il golfista statunitense, alla guida della sua Land Rover, ha urtato un altro veicolo e si è ribaltato. Woods, secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Martin, John Budensiek, non ha riportato ferite. È riuscito a uscire strisciando dal lato del passeggero del suo veicolo. Si ritiene che fosse sotto l'effetto di farmaci.

La dinamica

Lo sceriffo, nel corso di una conferenza stampa, ha dichiarato che Woods ha tentato di sorpassare un camion mentre percorreva una strada a due corsie. La Land Rover ha sterzato bruscamente per evitare la collisione, ma ha urtato la parte posteriore del rimorchio del camion. L'auto di Woods si è quindi ribaltata sul lato del guidatore. Tiger Woods, 50 anni, ha trascorso gli ultimi mesi a riprendersi dalla rottura del tendine d'Achille e da un altro intervento chirurgico alla schiena subito a ottobre. Era tornato a gareggiare per la prima volta dopo oltre un anno di assenza durante le finali del TGL di martedì e stava valutando se partecipare al Masters all'Augusta National Golf Club, il primo major della stagione, che inizia il 9 aprile.

L’incidente del 2021

Nel febbraio 2021, Woods era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Los Angeles, in cui aveva subito importanti lesioni alle gambe. In quell’occasione venne sottoposto a un intervento chirurgico alla gamba destra, che aveva riportato numerose fratture.

Il commento di Trump

Il presidente USA Donald Trump ha commentato con i giornalisti la notizia dell'incidente di Woods: "So solo che c'è stata una brutta collisione e mi dispiace tanto. È un mio grande amico e una persona fantastica, ma è in un momento difficile. Preferisco però non aggiungere altro". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Tiger Woods arrestato dopo incidente stradale

Golf

Incidente stradale e arresto per guida in stato di alterazione per Tiger Woods, nei pressi della...

World Athletics Continental Tour Gold a Melbourne

guida tv

Al via l'edizione 2026 del World Athletics Continental Tour Gold. Partenza da Melbourne, in...

Qualif. Euro 2028 pallamano: il girone dell'Italia

Altri Sport

L’Italia affronterà Germania, Belgio e Slovacchia nelle qualificazioni agli Europei 2028 di...

Lindsey Vonn: "Futuro? Non chiudo nessuna porta"

L'INTERVISTA

Lindsey Vonn torna a parlare, per la prima volta dopo il drammatico incidente sulla pista...

A McGrath la coppa di specialità, slalom ad Haugan

Sci

Con l'ottava posizione nell’ultimo slalom della stagione e approfittando del quinto posto di...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS