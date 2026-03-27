Incidente e arresto per Tiger Woods, guidava in stato di alterazione

Incidente stradale e arresto per guida in stato di alterazione per Tiger Woods, nei pressi della sua abitazione a Jupiter Island, in Florida. Il golfista statunitense, alla guida della sua Land Rover, ha urtato un altro veicolo e la sua auto si è ribaltata. Woods, secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Martin, non ha riportato ferite. Si ritiene che fosse sotto l’effetto di farmaci ed è stato arrestato per guida in stato di alterazione. Trump: "E' in un momento difficile"

Tiger Woods è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì per guida “in stato di alterazione” dopo aver causato un incidente stradale nei pressi della sua abitazione a Jupiter Island, Florida. Il golfista statunitense, alla guida della sua Land Rover, ha urtato un altro veicolo e si è ribaltato. Woods, secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Martin, John Budensiek, non ha riportato ferite. È riuscito a uscire strisciando dal lato del passeggero del suo veicolo. Si ritiene che fosse sotto l'effetto di farmaci.

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La dinamica Lo sceriffo, nel corso di una conferenza stampa, ha dichiarato che Woods ha tentato di sorpassare un camion mentre percorreva una strada a due corsie. La Land Rover ha sterzato bruscamente per evitare la collisione, ma ha urtato la parte posteriore del rimorchio del camion. L'auto di Woods si è quindi ribaltata sul lato del guidatore. Tiger Woods, 50 anni, ha trascorso gli ultimi mesi a riprendersi dalla rottura del tendine d'Achille e da un altro intervento chirurgico alla schiena subito a ottobre. Era tornato a gareggiare per la prima volta dopo oltre un anno di assenza durante le finali del TGL di martedì e stava valutando se partecipare al Masters all'Augusta National Golf Club, il primo major della stagione, che inizia il 9 aprile.

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L’incidente del 2021 Nel febbraio 2021, Woods era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Los Angeles, in cui aveva subito importanti lesioni alle gambe. In quell’occasione venne sottoposto a un intervento chirurgico alla gamba destra, che aveva riportato numerose fratture.