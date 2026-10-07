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È sempre tempo di Ryder Cup

Francesca Piantanida
©IPA/Fotogramma

Anche se al via ufficiale manca ancora poco meno di un anno. La 46^ edizione è in programma in Irlanda, all'Adare Manor, dal 17 al 19 settembre 2027, ma la conferenza stampa dei due capitani ci ha già portati dentro la sfida tra team Europa e Stati Uniti

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