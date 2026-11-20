È alla sua prima esperienza da professionista, dopo essere cresciuto nella Primavera della Roma. “Mi brillavano gli occhi per gli allenamenti con Dybala e Paredes, poi ho imparato a gestirla”, racconta il difensore. Che è tornato dalla prima chiamata con la Nazionale Under 20: “Vi spiego perché è formativa e perché con il Pescara possiamo andare lontano”
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