È alla sua prima esperienza da professionista, dopo essere cresciuto nella Primavera della Roma. “Mi brillavano gli occhi per gli allenamenti con Dybala e Paredes, poi ho imparato a gestirla”, racconta il difensore. Che è tornato dalla prima chiamata con la Nazionale Under 20: “Vi spiego perché è formativa e perché con il Pescara possiamo andare lontano”