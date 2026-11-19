visto dal talent
Dopo l'effetto Ronaldinho non si potrà più tornare indietro
Il ritorno in campo di Ronaldinho a Ravenna è stato un evento romantico e un colpo di marketing riuscito, ma ha spostato l’attenzione dalla partita allo spettacolo. Segnale di un calcio che cambia direzione, tra fondi e media company, in cerca di sostenibilità
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