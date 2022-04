3/14

COME SI GIOCA

Le regole sono semplicissime: due atleti si sfidano cercando di alzare da terra il maggior numero di macigni di differente peso, forma e dimensioni. Il sasso deve essere sollevato fin sopra alla spalla dei concorrenti, e a quel punto può essere lasciato cadere. I due avversari non sollevano mai contemporaneamente, ma uno alla volta, alla presenza di due giudici, uno che conta il tempo e un altro per assicurarsi che la pietra sia stata correttamente sollevata