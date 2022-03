2/9 ©Ansa

Il Kabaddi fu introdotto come sport dimostrativo ai Giochi Asiatici nel 1951 e nel 1982, ed è incluso nel programma dei Giochi Asiatici dall'edizione del 1990 svoltasi a Pechino, in Cina. Da quel momento ogni quattro anni si riaccende la sfida per la medaglia d'oro. La disciplina, nata inizialmente per soli uomini, è diventata anche femminile dal 2010.