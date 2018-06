Un solo centesimo sotto i 54", un altro piccolo passo in vista degli Europei di Glasgow. Dopo la buona prova della mattina, Federica Pellegrini si dice soddisfatta nonostante il quinto posto nella finale dei 100 stile in una gara che comprendeva reginette come Blume (la danese ha stabilito il nuovo record del Trofeo con 52"72), Sjoestroem, Heemskerk e Kromowidjojo: "Qui di grandi velociste ne mancavano veramente poche rispetto all'Europeo e quindi e' stato un ottimo test - tiene a specificare la campionessa veneta - Sono molto sorpresa, gia' da stamattina, non pensavo di riuscire a nuotare sotto i 54". Quest'anno non mi era mai riuscito, quindi sono molto contenta". In prospettiva Glasgow "domani mi alleno e poi vado a Milano per registrare Italia's Got Talent. Da venerdì sarò a Livigno per l'ultima fase della preparazione in vista degli Europei. Quest'anno mi sto godendo quello che viene, e' giusto così per me in questo momento", rivela, annuendo a mezza bocca che dal prossimo anno potrebbe ripensare di tornare a fare anche i 200.

Dopo l'oro nei 400 ai Giochi del Mediterraneo, Gregorio Paltrinieri si esalta anche al Settecolli dominando gli 800 in 7'46"33: "Sono tre settimane che gareggio no stop - spiega il carpigiano - sono abbastanza stanco e non mi aspettavo di meno, comunque va bene per il periodo. Domani i 1500? Sarò ancora più stanco ma va bene così. La marcia verso Glasgow è positiva, ho fatto belle gare e forse sono anche andato più forte dell'anno scorso e questo non so se sia bene o male, però è un dato di fatto. Sono fiducioso e anche in allenamento sto andando bene". Negli 800 femminili invece trionfa ancora Simona Quadarella dopo il successo di ieri nei 1500, avvicinando il suo personale con 8'20"99 e mettendosi ancora una volta alle spalle l'ungherese Kapas in 8'31"07.