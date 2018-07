Si chiude una edizione di altissimo livello del Trofeo Sette Colli di nuoto. Lo scenario magico della piscina del Foro Italico ha regalato spettacolo nell’ultima delle tre giornata di gare con pure un record del Mondo. L’ucraino Andriy Govorov, campione d'Europa a Londra 2016 e bronzo iridato a Budapest 2017, mantiene la promessa di diventare il migliore di sempre nei 50 farfalla: 22”27, spazza via il precedente record mondiale dello spagnolo Munoz Perez che resisteva dal 2009, in piena era costumoni gommati. “Sono veramente contento ma non so proprio cosa dire tanta è l’emozione per questo record del mondo: sono ancora più felice di averlo fatto qui in Italia”, la soddisfazione dell’ucraino che al nostro Paese resta legato, per tanti anni si è allenato a Caserta.

Il campione olimpico Gregorio Paltrinieri affronta senza rivali i suoi 1500 stile. Una vittoria mai in discussione in 14’49”32. “Pensavo di andare più lento: è andata meglio del previsto. Il Sette Colli è la migliore competizione d’Italia”, chiosa il fuoriclasse di Carpi che da domani torna ad allenarsi al Centro Federale di Ostia agli ordini del tecnico Morini per rifinire la preparazione in vista degli Europei a Glasgow.