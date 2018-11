Vittoria e record della manifestazione per Federica Pellegrini, nella finale dei 200 stile libero del Trofeo Nico Sapio di nuoto, l'evento internazionale in corso nella piscina della Scioba a Genova. La manifestazione vale per la qualificazione ai Mondiali in vasca corta. L'azzurra, con il tempo di 1'54"30, ha battuto la statunitense Lia Neal e l'altra azzurra Erica Musso. Il precedente record nei 200 Sl al Sapio era stato ottenuto sempre dalla Pellegrini nel 2006, con il tempo di 1'56"78. “Mi sono piaciuta molto e più o meno pensavo di nuotare questo crono. Pian piano mi devo riabituare alla distanza ma questo è un bel punto di partenza", il commento di Federica dopo la vittoria.

Gabriele Detti si qualifica per i Mondiali di vasca corta in dicembre. Un 400 sl da 3’39”08, non lontano dal personale di 3’37”, vale il pass iridato e il ritorno in azzurro dopo i problemi fisici alla spalla. Simona Quadarella si migliora verso i Mondiali aggiornando il personale (e il record della manifestazione) negli 800 stile libero da 8’16”53 a 8’15”69. Nei 50 rana si conferma Fabio Scozzoli nel duello con Nicolò Martinenghi, dopo il successo di sabato nei 100.