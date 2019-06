Pallanuoto, Len Champions League: le semifinali in LIVE streaming

Operazione rivincita per la Pro Recco, che affronta l'Olympiacos nella semifinale di LEN Champions League (diretta Sky Sport Arena dalle 19). Ad Hannover, i campioni d'Italia di coach Rudic si giocano il pass per la finale contro i greci, con cui lo scorso anno avevano perso in finale a Genova. Contro i padroni di casa dell'Hannover, nei quarti, è arrivata la 15^ vittoria consecutiva in Champions, con il miglior attacco e la miglior difesa in assoluto. Le vittorie nazionali con l’ennesima Coppa Italia e l’ennesimo scudetto, sempre in finale contro il solito Brescia, hanno aggiunto, se mai ce ne fosse bisogno, altre consapevolezze al gruppo. Di fronte la Pro Recco, a caccia della sua nona Coppa dei Campioni, per spezzare il digiuno che dura dal 2015, si troverà la corazzata Olympiacos, reduce dal successo sofferto di giovedì contro Brescia, con i lombardi che hanno avuto il tiro del pareggio nel finale. Chi vince sfiderà sabato in finale una tra Barceloneta e Ferencvaros.