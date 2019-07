La campionessa del mondo in carica dei 200 stile donne regala ancora spettacolo. Inesauribile Federica Pellegrini che sarà presente per l’ottava edizione consecutiva di un mondiale di nuoto nella finale della gara che lei ama. Quella che avrebbe voluto lasciare due anni fa dopo l’ennesimo titolo iridato. Invece la divina silenziosamente è scesa in vasca per difendere il titolo. O per onorarlo con la sua presenza. Ma a Federica non basta partecipare: vince la sua semifinale in 1.55.14 e si qualifica con il miglior tempo assoluto. Gareggerà in corsia 4 domani. “Sono contenta, non pensavo di essere andata così forte. Sono contenta, domani sarà una finale molto tirata. Mi piace come sto nuotando. E’ stata un cambiamento molto naturale il cambiamento che ho fatto nei 200. Non ho fatto grandi cose. Brava Simona, mi sto preoccupando perché tutti i miei record – sorride – stanno cambiando” le sue prime parole dopo la conquista della finale. In un’altra giornata intensa per l’italia, con nono solo Federica Pellegrini a sognare una medaglia, ma ci saranno anche Paltrinieri e Detti tra i favoriti nella finale degli 800 stile.