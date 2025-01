Tour de Ski, ancora doppietta norvegese a Dobbiaco

Amundsen e Slind vincono nella 15 km Inseguimento a Dobbiaco. Migliori azzurri Elia Barp (13°) e Caterina Ganz (20^), rispettivamente nella prova maschile e in quella femminile

Harald Østberg Amundsen e Astrid Øyre Slind conquistano la 15 km Inseguimento che chiude il Tour de Ski di Dobbiaco. Nella Nordic Arena i campioni del fondo mondiale si sono sfidati nella gara con la partenza basata sui distacchi accumulati nell'Individual della Tre Cime di ieri. Il norvegese Amundsen ha preceduto lo svedese Edvin Anger e il connazionale Klaebo che si riconferma alla guida delle classifiche Overall e Sprint. Elia Barp centra una grande prova ed è il miglior azzurro (13/o), mentre è 26/o un solido Federico Pellegrino. Al femminile podio-fotocopia della gara dolomitica di ieri, con Slind a precedere la connazionale Johaug e la finlandese Niskanen. La norvegese Slind è la nuova leader della generale, perde il primato la statunitense Diggins oggi 6/a con oltre 2 minuti di ritardo. Migliore azzurra Caterina Ganz, 20/a. Il Tour de Ski continua la sua corsa in Val di Fiemme, mentre il prossimo appuntamento sugli sci stretti in Alta Val Pusteria è la 3 Zinnen Ski-Marathon dell'11 e 12 gennaio.