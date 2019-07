Ai Mondiali di nuoto in Corea del Sud arriva un favoloso oro dell'Italia con Simona Quadarella nel 1500 stile libero. La Quadarella, 20anni romana, ha chiuso davanti alla tedesca Kohler e alla cinese Wang in una gara dominata dall'inizio e chiusa con il nuovo record italiano in 15:40.89. Alla prova non ha partecipato la statunitense Katie Ledecky, colpita da un virus che l'ha debilitata nei giorni scorsi. L'azzurra in lacrime subito dopo la prova: "Non vedevo l'ora di entrare in acqua, non ci credevo. L'assenza della Ledecky? Sono rimasta un po' spiazzata perché non sapevo se era una cosa positiva o meno. Comunque un'opportunità, e la fortuna credo vada a chi la merita. Sono stati due anni difficili e speriamo di continuare a miglorare nei prossimi. Ogni volta che vinco ho sempre più voglia di vincere e mi diverto di più".