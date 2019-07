Il futuro del nuoto italiano si chiama Benedetta Pilato: la 14enne tarantina è pronta a portare la rana nel futuro. L'esordio dell'Azzurrina ai Mondiali di nuoto è stato da campionessa: quinta batteria di sei, corsia 4, record italiano in 29"98 nei 50 rana e miglior tempo rispetto a quello totalizzato dalle sue avversarie, la campionessa mondiale e olimpica nei 100 Lilly King (30"18) e all'altra azzurra Martina Carraro (30"38) già bronzo nei 100. Oggi la Pilato scende in vasca per la semifinale.

"Benedetta è una donna con un corpo da bambina"

La Pilato campionessa europea juniores è felice per questo esordio: "Debutto mondiale fantastico. Sono contentissima. Ho sbagliato un po' di cose, l'arrivo soprattutto, ma nel pomeriggio posso migliorare e vediamo cosa viene fuori. L'attesa per l'esordio è stata lunga. So che mi stanno guardando da casa, familiari, amici e il mio allenatore. Il tifo si sente molto e avere l'appoggio delle persone che ti vogliono bene è importante". La prova della Pilato ha colpito anche la sua connazionale Carraro: "Sono felicissima. In semifinale posso giocarmela, l'obiettivo è la finale. Benedetta nuota con l'innocenza dei 14 anni, è una donna con un corpo da bambina. A Roma 2009 ne avevo 16, ero una pischella e poi è arrivato il bello. Per lei potrebbe arrivare prima".

'Battuta' la Pellegrini

La 'bambina' che ha sorpreso tutti al suo esordio ai Mondiali è nata a Taranto il 18 gennaio 2005 e nuota dall'età di due anni. Il suo allenatore Vito D'Onghia è forse la persona che la conosce meglio dopo i suoi genitori: l'ha presa tra le braccia quando aveva 4 anni e le ha insegnato a nuotare. Benedetta dà molta importanza anche alla scuola e ha terminato il primo anno di Liceo Scientifico, nella sua vita però il nuoto conta tanto. A giugno al Trofeo Sette Colli Benedetta aveva stabilito il record italiano assoluto nei 50 rana (30''13) battuto da lei stessa in questi Mondiali. Il 3 luglio, alla sua prima presenza in Nazionale agli Europei giovanili di nuoto 2019 di Kazan, la Pilato ha vinto la medaglia d'oro nei 50 rana, stabilendo il record dei campionati con 30"16. Due giorni dopo ha conquistato anche l'argento nella staffetta 4x100 mista femminile (4'05"66). Capelli lunghi e un sorriso raggiante da predestinata: all'età di 14 anni e 6 mesi, la Pilato è diventata l'azzurra più giovane a debuttare a un Mondiale, battuto il record di precocità di Federica Pellegrini. La sua notorietà è destinata a crescere anche sui social: oggi la giovane tarantina ha già più di 11mila follower destinati a crescere dopo questo Mondiale. Dalle 13 l'Azzurrina scenderà in vasca per giocarsi le semifinali nei 50 rana.

Il programma di oggi

Giornata di semifinali e finali per gli Azzurri al Mondiale 2019. Dalle 11.30 è in corso la finale di pallanuoto Italia-Spagna. Dalle 13.00 le semifinali 50 rana (c'è Benedetta Pilato), alle 13.58 la finale 200 dorso (in vasca Margherita Panziera) e alle 14.25 la finale 800 stile libero (impegnata Simona Quadarella). Chiude la 'giornata azzurra' la finale 4x100 stile mista (c'è Federica Pellegrini).