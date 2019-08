Continua il momento magico di baby Benni. No, a questo giro nessuna medaglia, nessun record, niente piscina. Benedetta Pilato ha vissuto momenti di grande emozione grazie ad un cantante, ad un suo idolo. Si tratta di Jovanotti che, in concerto a Policoro, ha fatto salire sul palco la più giovane medaglia iridata azzurra di sempre. La vincitrice dell'argento nei 50 rana nel Mondiale in Corea del Sud (a soli 14 anni e 194 giorni) si è spostata dalla sua Taranto alla Basilicata. Solo un'ora di macchina, troppo poco per chi non vede l'ora di assistere al concerto del suo mito. E Jovanotti l'ha ricompensata chiamandola accanto a sé: "Non smettere mai, forza. Abbi tanto coraggio, siamo tutti con te - le parole del cantante sul palco - la prossima volta che sei in acqua pensa a tutti noi". Di lì la richiesta di Benedetta: "Possiamo farci un selfie con tutti dietro". Accontentata. La giovane ha poi postato lo scatto sulla propria pagina Instagram: "Il Jova mi invita sul palco. Non aggiungo altro", il commento.

"Che sia uno splendido inizio"

Sulla pagina Facebook di Jovanotti, è lo stesso artista, all'indomani della tappa lucana del suo tour sulle spiagge, a pubblicare un post con alcune foto in compagnia della giovanissima campionessa, originaria di Taranto: "Ieri a Policoro ho saputo che c'era Benedetta Pilato e l'ho invitata sul palco a festeggiare la sua medaglia d'argento ai mondiali di nuoto insieme a tutta jovabeachparty. Lei - scrive Lorenzo Cherubini su Facebook - ha 14 anni è di Taranto e ci siamo fatti un selfie. Benedetta che sia uno splendido inizio di carriera per te e di tifo per noi!".