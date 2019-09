La pallanuoto torna protagonista su Sky con i match della Pro Recco nella LEN Champions League 2019/2020, la più importante competizione maschile per club a livello europeo. Nella passata edizione vittoria degli ungheresi del Ferencvaros e terzo posto per la squadra ligure, in gara fino alle semifinali. Sky trasmetterà tutte le partite di Champions League dei biancocelesti nella Regular Season, una per ogni giornata, oltre alla Final 8 di giugno 2020. In tutto, saranno 14 i match dei campioni d’Italia da seguire. Dopo i vari turni di qualificazione, la LEN Champions League prenderà il via l’8 e il 9 ottobre prossimi, con gli incontri della prima giornata della Regular Season. Pro Recco inserita nel Girone B insieme ai campioni in carica del Ferencvaros, agli altri ungheresi dell’Osc Budapest, ai tedeschi del Waspo Hannover, ai croati del Mladost Zagabria, ai georgiani della Dinamo Tbilisi, ai francesi del Marsiglia e agli spagnoli del Terrassa. Primo impegno della formazione italiana, mercoledì 9 ottobre in casa del Marsiglia, vincitore dell'ultima Euro Cup. L’edizione 2019/2020 della LEN Champions League si chiuderà con la Final 8 in programma tra il 5 e il 7 giugno del prossimo anno in Italia, in una sede ancora da designare, e sarà organizzata proprio dalla Pro Recco.