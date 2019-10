Champions, Pro Recco-Terrassa 15-5: Di Fulvio protagonista con 6 reti

Nella seconda giornata di Champions League di pallanuoto la Pro Recco supera gli spagnoli del Terrassa per 15-5 trascinati da Di Fulvio, autore di sei reti. La squadra allenata da Rudic sale a quota 6 insieme a Ferencvaros e Osc. "Grandissimo pubblico che ci ha spinti alla vittoria già nel primo tempo - commenta l'uomo del match, Francesco Di Fulvio - Ci eravamo imposti di migliorare rispetto alla prima partita di Champions e lo abbiamo fatto. Andiamo avanti su questa strada consapevoli che per vincere la coppa dobbiamo raggiungere la perfezione". "Ho visto miglioramenti rispetto alla gara di Marsiglia - ammette l'allenatore Rudic - soprattutto nella fase difensiva. In attacco abbiamo creato tanto ma sbagliato diverse facili occasioni: ci sta, siamo in una fase di preparazione fisica e i giocatori non sono nella migliore forma".