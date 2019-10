Francesco Di Fulvio, centrovasca della Pro Recco e del Settebello, è pronto per la sfida di Champions in casa del Mladost Zagabria (in differita su Sky Sport Arena e Mix mercoledì sera alle 23.00). Il miglior giocatore dell'ultimo mondiale, però, dimostra di saperci fare anche con i piedi... candidandosi a un provino col City di Guardiola