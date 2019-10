Mladost in serbo-croato significa gioventù-giovinezza. Insomma la Juventus della pallanuoto di là. Di sicuro una delle grandi firme della tradizione croata, insieme allo Jug e allo Jadran, e una delle big d’Europa: le sette coppe dei Campioni conquistate (una in meno rispetto proprio della Pro Recco, anche se l’ultima è del 1996) lo stanno a raccontare.



Per i campioni d’Italia, dopo le vittorie contro Marsiglia e Terrassa e dopo il poker di successi a valanga pure in campionato, il primo, vero test di questa sua stagione perché la squadra di Zagabria, guardando oltre la sua prestigiosa bacheca, è avversario di grande livello: l’ex Luka Bukic e due centri come Vrlic e Radu assicurano qualità e peso (sotto tutti i punti di vista). Lo sfidante giusto per misurare il livello di crescita dei biancocelesti che, aldilà del valore degli sfidanti, già a Bergamo contro il Terrassa avevano mostrato quei miglioramenti capaci di strappare il sorriso e la soddisfazione di Rudic.



E chissà quanti ne avrà, prima della partita, il maestro croato. La sua terra, la sua gente, i ricordi incancellabili dei trionfi della nazionale croata, arrivata con la sua guida all’oro mondiale del 2007, all’europeo del 2010 e, nel 2012, alla conquista della World League e dell’Olimpiade di Londra, in finale contro il Settebello di Sandro Campagna.



Mito per sempre e avversario per una sera, Ratko. Oggi che, a 71 anni, è ripartito con la Pro Recco per vincere ancora. Per sentirsi ancora giovane. Mladi