Pallanuoto, Champions: mercoledì alle 18.30 Osc Budapest-Pro Recco su Sky Sport Arena

Grande pallanuoto su Sky, con tutte le partite della Pro Recco nella LEN Champions League 2019/20, la più importante competizione maschile per club a livello europeo, che si chiuderà a giugno con la Final 8. Secondo impegno “ungherese” consecutivo per la Pro Recco, che domani giocherà a Budapest, in casa dell’OSC, in un match valido per la sesta giornata d’andata dei preliminari del Gruppo B. Dopo lo spettacolare pareggio per 13-13 di Bologna con l’altra ungherese, i campioni d’Europa in carica del Ferencvaros, in questa occasione sarà la formazione ligure a giocare in Ungheria, dove se la vedrà con la seconda in classifica del girone. Match in diretta a partire dalle ore 18.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con la telecronaca affidata a Daniele Barone, che avrà al suo fianco, al commento tecnico, Alessandro Campagna, attuale allenatore della Nazionale Italiana maschile di pallanuoto campione del mondo. In classifica, Ferencvaros al comando con 13 punti, uno in più sui connazionali dell’OSC, mentre la Pro Recco occupa il terzo posto a quota 11.