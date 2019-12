Il campione olimpico in carica trionfa nei 1500 metri davanti a Christiansen e Aubry. La giovane veneta si impone nei 200 dorso. Grande ottimismo in vista dei 200 stile per Federica Pellegrini, sesta (a 2 centesimi dal suo personale) nella gara dei 100 stile. Argento di Ilaria Bianchi con nuovo record italiano nei 200 farfalla

Agli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow una serata di grandi soddisfazioni per i colori azzurri con due medaglie del metallo più prezioso e un argento.

La copertina spetta a Gregorio Paltrinieri che domina i 1500 stile libero in 14’17”14. Il poliziotto di Carpi non lascia scampo ai suoi rivali, il norvegese Henrik Christiansen (14’18”10) è argento con il francese David Aubry medaglia di bronzo (14’25”66).

Un successo di grande autorità per Greg che in vasca corta detiene il record del mondo (14’08”06 stabilito nel 2015 a Netanya), ma non vinceva nella gara del cuore da due anni, dall’agosto del 2017. Il digiuno è spezzato, Paltrinieri manda un messaggio al mondo in vista di Tokyo 2020: il campione olimpico sono io.

Nei 200 dorso Margherita Panziera riscatta l'opaca finale dei 100 dorso e si va a prendere il primo titolo in vasca corta della sua carriera stampando il nuovo primato italiano (2'01''45). Per la 24enne di Montebelluna è un riscatto dopo la grande delusione dei Mondiali lo scorso luglio a Gwangju, chiusi senza essere riuscita a salire sul podio. Per la Panziera la speranza di aver scacciato definitivamente le paure e le ansie, in ottica Tokyo.

Argento di Ilaria Bianchi nei 200 farfalla, con nuovo record italiano di 2'04"20 (59"18 il passaggio) dietro alla medaglia d’oro dell’ungherese Katinka Hosszu (2'03"21). Per la 29enne di Castel San Pietro la conferma dell’argento conquistato agli Europei in corta di due anni fa.

Ottimi segnali per Federica Pellegrini. Chiude al sesto posto la finale nei 100 stile libero. Nuota in 52''30 a 20 centesimi dal suo primato italiano nella gara vinta dalla britannica Freya Anderson dominatrice di batterie, semifinale e finale (51"49). Domani, sabato, si preannuncia una Divina in gran spolvero nei suoi 200 stile.