L'oro è andato alla britannica Anderson (1'52''77) grazie ad un'incredibile ultima vasca. Beffata Federica Pellegrini (1’52″88). "Era lontana in corsia 6 e non l'ho vista - ha spiegato Federica -. Oggi non stavo bene, ho anche vomitato. Maa niente scuse". Bronzo all'olandese Heemskerk (1’53″35). L'altra azzurra Margherita Panziera chiude ottava