Pallanuoto, Champions: Pro Recco-Dinamo Tbilisi 24-9

La Pro Recco vince senza problemi contro i georgiani della Dinamo Tbilisi: a Novara il punteggio finale è 24-9 (parziali di 8-0, 5-3, 4-4, 7-2). Partita a senso unico con la squadra di Rudic che si è portata sul 10-0 dopo un tempo e mezzo. Miglior marcatore della Pro Recco è stato Luongo con cinque reti, seguito da Filipovic con quattro. Tre gol a testa, invece, per Mandic, Figlioli e Ivovic. Doppiette per Di Fulvio e Di Somma e una rete per Fondelli e Dobud. La Pro Recco ora guida la classifica del girone di Champions con 17 punti, davanti a Ferencvaros a 16 e Osc Budapest a 12. Le due ungheresi, però, hanno una gara in meno che giocheranno una contro l’altra sabato sera. "Il modo giusto per terminare questa prima fase di stagione - le parole dell'allenatore Rudic- siamo partiti molto bene, poi abbiamo abbassato l'intensità e subito qualche gol di troppo. Nella fase conclusiva della gara abbiamo ripreso il filo e chiuso la partita nella maniera corretta".