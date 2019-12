Obettivo raggiunto, a Riccione, per Nicolò Martinenghi e Simona Quadarella: agli assoluti l'azzurra ha staccato il pass nei 1500 stile libero di cui è campionessa mondiale ed europea, mentre Martinenghi vola ai Giochi dopo aver abbattuto nei 100 rana il muro dei 59 secondi. "Cercavo questa gara da oltre due anni - racconta il 20enne di Vares, dopo aver chiuso in 58"75 - Ho dato tutto. Non sono solito esultare così, ma era un tempo che cercavo da tanto, è stata una liberazione". La Quadarella si è imposta in 15'57"18: "Non era facile proiettarsi in vasca lunga dopo l'europeo. Per alcuni questa qualificazione era scontata, ma non per me, almeno non ora. Finalmente vado alle Olimpiadi. E' il sogno che diventa realtà di qualsiasi atleta, di qualsiasi bambino che comincia a fare sport. Arriverò ai Giochi con la consapevolezza di potermi giocare una medaglia. Le prestazioni della fuoriclasse Katie Ledecky non mi spaventano. In questo momento c'è differenza, ma da qui a Tokyo lavorerò per avvicinarmi a lei".