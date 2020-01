Europei Pallanuoto: il Settebello batte la Grecia all'esordio: 10-6

Buona la prima per il Settebello. Era la prima partita dell’Italia nel girone D degli Europei. Dopo le due prime frazioni, di grande equilibrio, chiuse in parità sul 4-4 (Luongo, Dolce, Bodegas e Figlioli i marcatori azzurri), la nazionale del CT Alessandro Campagna mette la freccia nel terzo tempo con due reti in poco più di due minuti grazie a Francesco Di Fulvio e Pietro Figlioli. La Grecia prova a tornare sotto ma il Settebello, campione del Mondo in carica, sale in cattedra sfoderando una superiorità fisica e tattica con Stefano Luongo nel ruolo di trascinatore (tripletta personale). Nell'ultimo quarto entra nel tabellino dei marcatori anche Echeniche con una doppietta che chiude di fatto la sfida. Arriva anche il decimo gol grazie a Vincenzo Renzuto, finisce 10-6. L'Italia resta imbattuta dai Mondiali vinti lo scorso luglio a Gwangju, un ottimo esordio che conferma le ambizioni del Settebello in questo campionato continentale. La prossima sfida del girone D sarà contro la Francia giovedì 16 gennaio alle h 17.30.