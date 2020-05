Rudic era arrivato in Liguria nell'estate del 2018. Sulla panchina biancoceleste, prima dello stop di questa stagione, ha vinto uno Scudetto, una Coppa Italia e il bronzo nella Final Eight di Champions League. Da ct ha conquistato 4 ori olimpici ai Giochi con Jugoslavia (2), Italia e Croazia. "Voglio salutare tutti tifosi - le parole dell'allenatore croato - che sono stati vicini alla società e a me personalmente: terminata questa emergenza tornerò in città per salutarli con affetto"

Ratko Rudic saluta la Pro Recco: l'allenatore croato, 72 anni a giugno, era arrivato in Liguria nell'estate del 2018 firmando un accordo biennale. Sulla panchina biancoceleste, prima dello stop di questa stagione, ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia a cui si aggiunge il bronzo nella Final Eight di Champions League. Da ct ha vinto 4 ori olimpici con Jugoslavia (2), Italia e Croazia. La Pro Recco sarà la sua ultima panchina: ecco la lettera del tecnico che ripercorre la sua avventura in biancoceleste e, in fondo, i ringraziamenti del presidente Maurizio Felugo e della leggenda Eraldo Pizzo.

"Ho accettato l'incarico alla Pro Recco sposando le idee del presidente Maurizio Felugo e un importante progetto di pallanuoto che, oltre ai risultati e al miglioramento del gioco, puntasse anche sulla promozione del nostro sport in Italia, nel mondo e sui media, l'avvicinamento e l'investimento sui giovani, la creazione di accademie in tutta Italia, l'organizzazione delle partite di Champions League in diverse città. Abbiamo fatti grandi passi avanti in tutti i segmenti, però ho sbagliato una partita, la semifinale di Champions League, e la stagione è finita senza ottenere il risultato desiderato: ancora oggi porto dentro di me un sapore amaro di quella sfida di Hannover. In questa nuova stagione siamo partiti ancora più motivati di recuperare quanto ci era sfuggito; abbiamo preparato un programma diverso, concentrandoci sulla parte conclusiva della stagione e sulla Final 8 di Champions League che dovevamo organizzare in casa, a Recco, nella piscina di Punta Sant'Anna: era pronto un grande spettacolo sportivo. Dalla fine di febbraio 2020 abbiamo intensificato gli allenamenti con l'obiettivo di arrivare nella miglior forma al torneo. Quando è arrivato lo stop dell'attività, a causa della pandemia, sono spariti anche i nostri sogni. La decisione di terminare la mia carriera come allenatore è maturata prima che scoppiasse l'emergenza Coronavirus e l'ho comunicata al presidente Felugo. Volevo finire la carriera con un grande risultato e mettermi a disposizione della società in un altro ruolo per contribuire alla realizzazione del progetto. Certamente con la pandemia molte cose sono cambiate, il futuro è incerto e vedremo come sarà organizzata l'attività. In questa occasione voglio ringraziare il nostro patron, Gabriele Volpi, grande appassionato di pallanuoto e principale sostenitore della Pro Recco, con il quale si è creato un rapporto di stima e rispetto, penso reciproco. Con il presidente Felugo avevo un rapporto speciale, di fiducia ed amicizia: la sua motivazione e l'energia aiutava anche la squadra stessa a mantenere alti livelli di impegno. Ringrazio tutti i giocatori per il grande impegno professionale, rispetto e qualità nell'approccio sia degli allenamenti sia delle partite: custodirò sempre un bel ricordo. Il mio staff tecnico è stato di enorme valore ed aiuto, composto da professionisti di altissimo valore. Il gruppo era molto unito ed aveva un ruolo attivo e propositivo: sono grato a loro per il grande impegno. Ringrazio tutti i dipendenti della società che hanno permesso di svolgere la nostra attività nel miglior modo e con i quali si è creato un ottimo rapporto.

In conclusione, del periodo trascorso a Recco mi rimane un ricordo positivo; qui mi sono sentito come a casa mia. Voglio salutare tutti tifosi e i cittadini che sono stati vicini alla società e a me personalmente: terminata questa emergenza tornerò in città per salutarli con affetto".