Allenamento molto curioso per la cinque volte campionessa olimpica. Un'intera vasca con un bicchiere di latte al cioccolato in testa, ovviamente in stile libero, la sua specialità. Il video nato all'interno della nuova "gotmilkchallenge" che spopola su TikTok, un revival di una vecchia e popolarissima campagna marketing statunitense sul latte. Katie Ledecky sarà riuscita a non farne cadere nemmeno una goccia? Vedere per credere