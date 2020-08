Settecolli, Paltrinieri fa record europeo nei 1500

Il 13 agosto porta bene a Gregorio Paltrinieri. Quattro anni fa, alle Olimpiadi di Rio, aveva stabilito il primato europeo nei 1500 stile libero. Oggi, sempre il 13 agosto, torna re della disciplina ritoccando il suo record continentale. Abbattuto il muro del del 14'34'', il nuotatore carpigiano ha chiuso in 14'33''10 nella gara del Trofeo Settecolli a Roma. "È veramente forte questo tempo, non lo avrei mai sognato. Ieri ho fatto bene negli 800, sono contentissimo di questa due giorni. Credo di essere stato sempre coraggioso negli anni a fare quello che volevo fare. Sentivo che era il momento giusto per cambiare, come in una relazione amorosa, quando manca qualcosa meglio andarsene. Prendo le gare in maniera diversa, sono contento", ha ammesso al termine della gara il campione azzurro. Poi ancora. "Sono stati 4 anni lunghissimi, in cui non riuscivo a trovare la forma giusta. Sono contentissimo, l'acqua non è più un peso". In questo quadriennio Paltrinieri ha gioito soprattutto negli 800 metri e ha iniziato a nuotare in acque libere, strappando il pass per Tokyo anche nel fondo. "Manca ancora tanto per l'Olimpiade, sono curioso anche in mare - ha proseguito -. Abbiamo iniziato una preparazione e voglio vedere come va".