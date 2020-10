Federica Pellegrini è ufficialmente guarita dal coronavirus. L'ultimo tampone a cui è stata sottoposta la 32enne campionessa olimpica di nuoto, ha infatti dato esito negativo. La conferma è arrivata tramite un divertente post su Instagram di Federica: "Ciao Maria, io esco. E questa volta per davvero. Negativa!". La 'Divina' aveva scoperto di aver contratto il Covid-19 lo scorso 15 ottobre e in queste due settimane aveva tenuto sui propri canali social una sorta di diario in cui aggiornava i tifosi sulle sue condizioni di salute. Il test a cui si era sottoposta due giorni fa aveva dato ancora un risultato di debole positività. In mattinata Pellegrini aveva risposto a un commento di un post su Instagram, facendo trasparire molta attesa per il risultato di quest'ultimo test: "Sto molto meglio, adesso aspettiamo il risultato del tampone".