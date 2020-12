Pallanuoto, Champions: squadre e favoriti

Dal 14 al 17 dicembre ritorna l'appuntamento con la Champions League di pallanuoto, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena . Tre italiane al via: Pro Recco, Ortigia Siracusa e Brescia. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Brescia

leggi anche

Su Sky Sport oltre 300 ore di nuovi eventi LIVE

A Mompiano si sono stancati di essere gli “eterni secondi”. Sulla scena italiana, vittima della cannibalizzazione del Recco che gli lasciato solo le briciole, lo scudetto del 2002/03 e la coppa Italia del 2011/12, la squadra di Alessandro Bovo (al tredicesimo anno da allenatore) ha lavorato per provare a colmare una volta per tutte la differenza con i rivali di sempre e ripresentarsi solidi e competitivi anche in Europa dopo aver già raggiunto le Final 8 nel 2019 e dovendo rinunciare alle finali dell’ultima Euro Cup causa Covid. L’arrivo dei nazionali Renzuto, Dolce, Di Somma e quello del greco Vlachopoulos e del croato Jokovic possono spingere i leoni decisamente in alto.

Uomo simbolo: Christian Presciutti è il capitano e l’anima della squadra, lo raccontano i dodici anni (undici consecutivi) già passati con la calottina bresciana in acqua. Un totem.