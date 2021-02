Pallanuoto, il Settebello torna su Sky Sport

Azzurri in vasca a Ostia per la Frecciarossa Cup contro Stati Uniti e Spagna. 400 panchine per Campagna

Il Settebello su SkySport, quasi nove anni dopo. Era il 2012 ed erano le Olimpiadi di Londra: Sandro Campagna guidò la squadra, oro mondiale un anno prima, fino alla finale, prima di arrendersi alla Croazia del Maestro Ratko Rudic.

400 panchine

L’assoluto punto di riferimento è ancora lui, più che mai lui: il CT di Siracusa che della nostra nazionale era già stato perno in vasca, vincendo tutto, e poi guida dal 2001 (con l’interruzione 2003/08 per la parentesi in Grecia) e che, contro gli USA, nella prima partita del triangolare di Ostia taglierà il traguardo delle 400 panchine. Ha costruito e ricostruito più cicli, ha fatto in tempo a conquistare un bronzo olimpico a Rio nel 2016, soprattutto un altro oro mondiale, nel 2019 a Gwangjiu e che adesso sta lavorando per regalare alla grande tradizione della pallanuoto italiana un’altra squadra fortemente competitiva in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Le avversarie

Il torneo nella vasca di casa del Centro Federale vuole essere un significativo passo di avvicinamento verso quell’obiettivo e gli avversari sono di rango assoluto. Quella degli Stati Uniti è una delle nazionali emergenti, probabilmente ancora non all’altezza delle big europee ma la gestione di Dejan Udovicic, l’allenatore più vincente nella storia degli sport di squadra serbi, e le esperienze che i suoi giocatori hanno accumulato nei campionati del nostro continente hanno aiutato tutto il movimento a lievitare. A gennaio ha vinto il torneo di Podgorica battendo Serbia e Montenegro, la settimana scorsa ha messo sotto pure la Croazia. La Spagna è vice-campione d’Europa (un anno fa perdeva la finale di Budapest contro l’Ungheria, dopo una partita fantastica) e, soprattutto, una rivale storica del Settebello. Basterebbe ricordarsi della leggendaria finale olimpica di Barcellona ’92 ma anche della finale mondiale del 2019: sempre battuta. Come battuta è stata anche un mese fa, nella fase di World League in cui gli azzurri hanno avuto la meglio, prendendosi il pass per la Super Final della manifestazione che si giocherà a giugno a Tblisi. Il Settebello e poi ancora la Champions League, con la seconda fase di inizio marzo: la grande pallanuoto fa gol su Sky Sport