Settebello, tutto facile contro gli Usa: 17-10

Il Settebello si impone facilmente sugli Usa, come prevedibile, nel secondo match della Frecciarossa Cup. L'Italia batte gli americani per 17-10 con quattro gol di capitan Figlioli, nella serata del ricordo struggente e carico di lacrime di Luca Mamprin (azzurri in acqua con la L disegnata sul braccio sinistro), il fisioterapista azzurro venuto a mancare dopo una breve malattia lo scorso 21 gennaio, e della celebrazione delle 400 panchine per coach Campagna. Sabato alle 20.30 si chiude contro la Spagna, che giovedì ha battuto gli Usa 15-9, sempre live su Sky Sport Arena.



Nel ricordo di Luca

Serata intensa al Centro Federale di Ostia, dove si è giocata la prima partita senza Luca Mamprin, fisioterapista dei muscoli ma anche del cuore e dell'anima degli Azzurri. Con loro è cresciuto, ha vinto, pianto, esultato. Il presidente Paolo Barelli, a nome di tutto il movimento, lo ha ricordato con una targa che il vicepresidente Giuseppe Marotta ha consegnato ai suoi affetti più cari.

Campagna fa 400 da Ct

Monumento e totem di questa squadra da ormai vent'anni: 400 presenze da commissario tecnico con un argento e un bronzo olimpici, due titoli mondiali, due argenti e un bronzo continentali. Sandro Campagna firma l'ennesima pagina nella storia del Settebello; una storia che interpreta da 40 anni. Il presidente Paolo Barelli, dalle mani del vicepresidente Marotta, gli ha conferito una simbolica targa di ringraziamento.