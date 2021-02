Champions pallanuoto, tre italiane in acqua

Potrebbe essere la fase decisiva, quella che serve per garantire la spinta verso le Final 8 (a proposito, non è così sicuro che possano disputarsi ad Hannover : l’emergenza Covid incombe sull’organizzazione nella città tedesca e Dubrovnik è pronta a subentrare). Questo secondo concentramento, nelle “bolle” confermate di Ostia e Budapest , diventa il cuore delle qualificazioni e le tre italiane ripartono con un’assoluta convinzione: sono tutte competitive.

Il calendario della Pro Recco

Nella prima parte del suo percorso, a dicembre, a squadra di Gabi Hernandez ha fatto in pieno il suo dovere: 9 punti in tre partite. Qualche prevedibile macchia di ruggine nella partita d’esordio, contro l’ambizioso Marsiglia, ma poi ha fatto lievitare la qualità del suo gioco e reso per quanto atteso da un organico così importante, passando vittoriosamente per il derby con l’Ortigia e facilmente sullo Spandau Berlino. Le prossime quattro partite saranno davvero un test, ad incominciare dalla prima contro l’Olympiacos che non sarà più lo squadrone che battè i campioni d’Italia nella finale di Genova nel 2018 e nella semifinale dell’anno dopo ma rimane un avversario parecchio impegnativo. Poi lo Jug che, come il Recco, ha chiuso a punteggio pieno: squadra con una bacheca ricca (4 coppe dei Campioni) e piena di talento. Le gare di ritorno con Marsiglia e Ortigia completeranno il calendario e daranno un senso definito a questa Champions League 20/21.

Il calendario di Ortigia

Tre mesi fa, da debuttante assoluta, ha inevitabilmente pagato il pedaggio ma, poi, rotto il ghiaccio, ha capito che, tra le grandi della pallanuoto europea, ci può stare. Eccome. Nelle prime due gare, pur arrendendosi alla sirena finale, aveva tenuto testa a Olympiacos e Recco; nella terza, dopo un’altalena di emozioni, aveva battuto il Marsiglia regalandosi la prima, storica vittoria in una partita di Coppa Campioni. Stefano Piccardo riparte dal concetto forte e chiaro di “squadra-famiglia” ma non solo: l’Ortigia ha valori importanti. La prima sfida di questa seconda fase sarà subito tostissima contro lo Jug ma, nella seconda, l’occasione per fare punti è molto ghiotta contro lo Spandau Berlino (i tedeschi sono ancora a 0) e, a seguire, contro Olympiacos e Recco, la consapevolezza che le gare d’andata abbiano insegnato ad affrontarli meglio