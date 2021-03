Pallanuoto: Brescia-Jadran 11-6, Ortigia ancora ko

SPANDAU-ORTIGIA 12-6 (4-2, 4-1, 2-3, 2-0)

di Dario Massara



Dopo un pomeriggio che poteva diventare storico, con la rimonta sfiorata contro i fortissimi croati dello Jug, per l’Ortigia è arrivata una giornata assolutamente da dimenticare. Non tanto per la sconfitta in sé ma per come è maturata. Senza lottare, senza provarci, arrendendosi subito davanti ad una squadra che aveva preparato e approcciato meglio una partita che ai fini della qualificazione alla final eight potrebbe essere decisiva. Le cause possono essere tante, di certo la stanchezza per la partita contro lo Jug, tiratissima fino alla fine. Lo Spandau contro Marsiglia aveva speso meno e giocato prima, quindi di energie ne aveva di più. C’è anche un altro aspetto, psicologico più che tecnico: questa volta Siracusa partiva da favorita, per come aveva affrontato squadre più attrezzate di Berlino, e per la posizione in classifica. E non essendo abituata a questo livello di gare, ha pagato dazio. E poi lo Spandau ha giocato meglio, ha sbagliato poco e ha meritato la vittoria. All’Ortigia deve rimanere nel bagaglio la lezione di non poter mollare mai quando giochi in Champions, una sconfitta che, se assorbita in modo giusto, può anche rivelarsi salutare. La controprova sarà contro l’Olympiakos. Squadra forte ma non come due anni fa quando sembrava imbattibile. Diciamo che l’Ortigia vista contro Berlino non avrebbe alcuna speranza, ma quella che fino alla fine ha tenuto in scacco lo Jug se la può giocare.