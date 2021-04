Pallanuoto, torna la Champions su Sky Sport

Belgrado e non più Hannover: la terza fase a gruppi comincia con la novità della sede delle finali giugno. La città tedesca, gia sede dell’edizione 18/19, si è arresa dinanzi alle enormi difficoltà organizzative causate dall’emergenza Covid e la capitale della Serbia ha preso il suo posto. Vogliono fare le cose in grande da quelli parti: una squadra di club, il Novi Beograd, da rilanciare prepotentemente scatenando un grande mercato (Mandic e Vlachopoulos ad un passo, Ivovic tentato con un grande contratto ma ha rifiutato per restare al Recco) e con la prestigiosa vetrina delle Finali a 8. Due italiane sono già certe di poterci essere, la terza ci spera.

Pro Recco, sette su sette

La squadra di Gabi Hernandez ha fatto fin qui tutto alla perfezione: sette vittorie su sette, miglior attacco e miglior difesa tra tutte le dodici squadre di questa Coppa Campioni e prima squadra a staccare il pass per le finali. La nuova strategia voluta dal club del presidente Felugo ha pagato: rosa più snella, più italiana e un allenatore giovane ma per niente spaventato dal dover raccogliere l’eredità di un monumento come Rudic. Nelle prime due “bolle” di Ostia la Pro Recco ha letteralmente stracciato la concorrenza, accumulando sei punti di vantaggio sulla seconda, lo Jug di Dubrovnik, per un primo posto che non dovrebbe correre nessun rischio.