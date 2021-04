LEN Champions, Brescia ko. Ortigia eliminata

BRESCIA-JADRAN HERCEG NOVI 6-7 (2-2 0-0 1-3 3-2)

di Dario Massara

Cercasi Brescia disperatamente, la squadra di Bovo si è smarrita all’alba del terzo tempo del match contro il Barceloneta e non si è più ritrovata. Per nulla metabolizzata la sconfitta subita in rimonta contro gli spagnoli, Brescia perde anche contro lo Jadran, nettamente la squadra più debole del girone. E lo fa praticamente senza combattere, con poche energie, pochissime idee e zero qualità. Regge finché può in difesa, con un discreto pressing, ma in attacco è disastrosa. Basti pensare che in nove occasioni in cui può giocare in superiorità riesce a segnare solo un gol e grazie ad un rimpallo. Lo Jadran fa poco, sbaglia tanto (anche un rigore) ma contro questo Brescia basta e avanza. Certamente pesa lo stop che hanno subito Vlachopoulos e Di Somma, causa Covid, certamente non è il momento della stagione in cui essere al top della forma, però da una squadra costruita per provare ad alzare un trofeo ci si aspetta di più. E rispetto alla formazione vista in vasca negli ultimi due giorni, alla final eight di Belgrado serve molto di più.