Avanti Recco e Brescia, fuori Ortigia: il bilancio

La “vendemmiata” contro l’Hannover, 18-10, è servita solo per aggiornare i tabellini; il Brescia sapeva già il suo piazzamento, terzo posto, e il suo destino alle finali di Belgrado: nei quarti di finale troverà lo JUG. Lì dove, la Pro Recco incrocerà proprio l’Hannover

PRO RECCO- Meriterebbe un 10 in pagella non fosse altro che dieci sono state le sue vittorie consecutive nel girone di Ostia. Ma è un voto che rende omaggio soprattutto alla qualità di gioco che i ragazzi di Hernandez hanno mostrato, confermata e impreziosita dal miglior attacco e miglior difesa di questa Champions League 20/21. Grande favorita per la conquista della Coppa lo era alla vigilia, grande favorita a maggior ragione lo resta dopo questa fase a gironi

ORTIGIA SIRACUSA- Nello stesso girone e con una storia tutta diversa, l’Ortigia ha chiuso all’ultimo posto ma, probabilmente, non le si poteva chiedere di più: era al debutto al tavolo dei “grandi”. A dicembre ha vinto, contro il Marsiglia, la sua prima partita, facendo emozionare tutti e facendo sperare di potersi aggiungere al Recco per la qualificazione. A marzo si è smarrita, in queste ultime tre partite si è parzialmente ritrovata e ha chiuso con onore

BRESCIA- La squadra di Bovo è stata a lungo prima in classifica per poi scivolare nelle due partite contro Barceloneta e, soprattutto, Jadran. Il bilancio resta buono con alcuni picchi (le due partite vinte contro il Ferencvaros) e qualche pausa su cui si può certamente lavorare. A Belgrado l’aspetta subito lo Jug, squadra giovane, forte (la scuola croata rimane una delle migliori in assoluto) ma assolutamente alla portata, soprattutto se i leoni saranno quelli con i picchi e non quelli con le pause