Europei, bronzo azzurro nel sincronizzato misto

Un bronzo a sorpresa per una coppia che fino a dieci giorni fa non aveva previsto il viaggio a Budapest. Ma quello della nazionale italiana di nuoto sincronizzato è già in partenza un Europeo atipico complice le molte assenze tra infortuni e indisponibilità. Assente il numero uno della specialità del duo misto Giorgio Minisini, a riposto forzato causa Covid-19, sono stati convocati in extremis Nicolò Ogliari e Isotta Sportelli, lui 23enne di Parma e lei 21enne Roma. Con la coreografia, dal titolo “Robot” e con la loro esecuzione intensa e coinvolgente hanno conquistato la medaglia di bronzo con 77.4281 punti (23.6000 esecuzione, 23.4000 impressione artistica, 30.4281 elementi). "Siamo partiti un po' impauriti perché ci avevano avvisato avvertito che sott'acqua si sentiva poco la musica”, spiega Isotta, tesserata per Fiamme Oro ed Aurelia Nuoto. “Poi con il passare dei secondi ci siamo sciolti e alla fine l'esercizio è stato molto buono". Una medaglia tanto emozionante quanto inaspettata, conferma Nicolò Ogliari. "Abbiamo ricevuto solo dieci giorni fa la notizia che avremmo partecipato agli Europei di Budapest. Abbiamo lavorato senza sosta giorno e notte. Questa medaglia per noi rappresenta molto: sicuramente un punto di partenza". Medaglia d’oro ai russi Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltesev (91.7963 punti) che erano campioni in carica grazie al successo di due anni fa (Glasgow 2019) proprio davanti alla coppia azzurra Minisini e Flamini. Argento per gli spagnoli Emma Garcia Garcia e Pau Ribes Culla (84.8694)