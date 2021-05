Ottimo risultato per l'azzurra vice campionessa olimpica: a Budapest chiude la 10 Km alle spalle dell'olandese Van Rouwendaal e dell’ungherese Anna Olasz

Altra medaglia per gli azzurri agli Europei di nuoto in corso a Budapest. La vice campionessa olimpica Rachele Bruni ha fatto sua la medaglia di bronzo nella 10 Km, dietro solo alla campionessa olimpica olandese Sharon Van Rouwendaal (vittoriosa ieri sulla 5km) e all’ungherese Anna Olasz. Per le altre azzurre, Quinta e settima rispettivamente Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci.

Nel pomeriggio nella stessa distanza, toccherà a Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Mario Sanzullo.