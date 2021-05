Europei, sincro 3m: argento Pellacani-Bertocchi

Maledetti centesimi. Per appena 9 centesimi sfuma la medaglia d'oro nel sincro 3 metri di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani (307.20). Le azzurre, campionesse d'Europa nel 2018, chiudono dietro alle tedesche Hentschel e Punzel (307.29) nell'ultima giornata degli Europei di tuffi a Budapest.

Una gara iniziata in salita con i primi due obbligatori non perfetti, soprattutto nel sincronismo del rovesciato (44.40 punti). Poi però la musica cambia, la 18enne romana allenata da Domenico Rinaldi e la 26enne milanese allieva di Dario Scola mettono la freccia esibendo un ottimo doppio e mezzo con un avvitamento da 72.00 punti. Nel penultimo tuffo arriva il sorpasso azzurro sulle tedesche grazie ad uno stupendo triplo e mezzo avanti (74 punti).

Manca quindi un ultimo tuffo, l'ultimo, e Italia è in testa per 1 punto sulla Germania. La Pellacani e la Bertocchi chiudono con un buon doppio e mezzo indietro (66.60) ma le rivali con il triplo e mezzo avanti (67.89) realizzano il controsorpasso decisivo. L' argento lascia un po' di amaro in bocca per le italiane, dobbiamo dirlo. Potranno avere una possibile rivincita, sul palcoscenico più prestigioso, quello a cinque cerchi di Tokyo?

Affiatate, rivali ma anche amiche, Chiara e Elena possono concedersi ora qualche giorno di riposo dopo il tour de force delle ultime tre settimane lungo l'asse Tokyo-Budapest. Nella capitale nipponica ad inizio maggio hanno conquistato il pass olimpico per il sincro 3metri, con tanto di medaglia di bronzo in Coppa del Mondo. Per entrambe sarà la prima Olimpiade. Speranze di medaglie? Difficile ma non impossibile. La parola chiave di questa giovane nazionale dei tuffi capitanata dal CT Oscar Bertone sapete qual è? Magia. E allora, perché non crederci?