Quadarella regina d'Europa: oro negli 800 stile

Simona Quadarella si conferma campionessa europea degli 800 stile libero. Ai campionati di Budapest la nuotatrice romana ha vinto con il tempo di 8'20"23. Secondo posto per la russa Anastasia Kirpichnikova, bronzo per Anna Egorova.

Italia sul podio anche nella 4x200 stile libero mista. Il quartetto azzurro composto da Stefano Ballo, Stefano Di Cola, Federica Pellegrini e Margherita Panziera conquista la medaglia d'argento con il tempo di 7'29"35. L'oro se lo aggiudica la Gran Bretagna, mentre la medaglia di bronzo è della Russia.

Niente medaglia invece per Nicolò Martinenghi nei 100 rana. L'azzurro, che ha concluso quinto in 58"94, era tra i favoriti per salire sul podio. Oro al britannico Adam Peaty (57"66), argento all'olandese Arno Kamminga (58"10) e bronzo all'altro britannico James Wilby (58"58). Settimo Alessandro Pinzuti (59"50).

Grande risultato per Alessandro Miressi, che ha vinto la sua semifinale nei 100 stile libero facendo registrare il nuovo record italiano nuotando in 47"53.