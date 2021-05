Pallanuoto, finali scudetto gara-1: Pro Recco-Brescia 8-9

Nella vasca di Punta S. Anna le squadre di Hernandez e Bovo si sono sfidate punto a punto: i Leoni vincono in rimonta con il gol finale di Vlachopoulous. Domani gara 2 ancora a Recco, poi la serie si sposterà a Mompiano, martedì e mercoledì prossimi per gara 3 ed eventuale gara 4. Eventuale gara 5 in sede neutra