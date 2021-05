Quadarella-Panziera-Pilato: tre ori per l'Italia

Benedetta Pilato ha vinto i 50 rana agli europei di nuoto in corso a Budapest. Successo anche per Margherita Panziera, che si è imposta nei 200 dorso. Simona Quadarella conquista i 400 stile. Alberto Razzetti argento nei 400 misti. La staffetta 4x100 misti maschile sul terzo gradino del podio

Margherita Panziera ha conquistato la medaglia d'oro nei 200 dorso, dopo l'argento conquistato nei 100. La nuotatrice italiana in 2’06″08 ha preceduto la britannica Wild (2’07″74) e l’ungherese Burian (2’07″87).

Benedetta Pilato ha vinto i 50 rana agli europei di nuoto di Budapest, facendo registrare il tempo di 29"35. Argento per la finlandese Hulkko in 30″19, terza la russa Efimova in 30″22. Sesta posizione per Arianna Castiglioni.

Simona Quadarella si porta a casa l'oro nei 400 stile libero. L'azzurra ha nuotato in 4’04″66. Argento per Egorova con 4’06″05, bronzo per Kapas in 4’06″90.

Pilato: "Torno a casa soddisfatta"

"Sono contenta. Un po' me l'aspettavo ma è comunque la mia prima medaglia in un Europeo. Non mi aspettavo di fare meno di ieri anche se soli 5 centesimi sono

comunque un buon risultato". Così la 16enne azzurra Benedetta Pilato dopo l'oro nei 50 rana a Budapest, ottenuto con il tempo di 29"35, poco oltre il primato mondiale stabulito ieri. "Tra due giorni torno a casa e sono davvero soddisfatta. E poi mi manca tanto il mio cane..."

Argento Razzetti nei 400 misti

Alberto Razzetti ha conquistato la medaglia d'argento nei 400 misti. L'azzurro aveva già vinto il bronzo nei 200. L'oro eè andato al russo Ilya Borodin, il bronzo al britannico Max Litchfield. Quinto posto per Pier Andrea Matteazzi.

Gli altri risultati

Nella finale dei 50 sl vittoria per il finlandese Liukkonen con 21″61, argento per l’argento di Proud in 21″69, terzo il greco Gkolomeev in 21″73. Più indietro gli italiani: sesto Zazzeri in 21"92 e ottavo Miressi in 22"19. Quinto posto per Federico Burdisso nei 100 farfalla in una gara vinta dall'ungherese Milak. L'olandese Kromowidjojo ha invece vinto l'oro nei 50 farfalla in 25″30.