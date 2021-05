Pellegrini da clonare: "Se me lo dite mi commuovo"

Da Budapest torna a casa una Italia potenza natatoria in tutti gli stili. Record di medaglie, 27, con cinque ori. Un record personale anche per Federica Pellegrini (5 medaglie, 2 argenti e 3 bronzi) nel ruolo di capitana instancabile. "È da clonare", dicono in coro tutti gli azzurri. Lei si commuove e manda un saluto a Fabio Scozzoli (infortunato). In settimana farà il vaccino e tornerà subito a nuotare. "Bisogna tenere alta l'attenzione perchè a Tokyo il livello mondiale sarà altissimo"