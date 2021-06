Dopo 15 anni l'Italia riporta due squadre nelle semifinali di Champions League. La Pro Recco supera l'Hannover, adesso è attesa dal match contro il Barceloneta. Il Brescia batte lo Jug, sul cammino dei "leoni" c'è il Ferencvaros. Entrambi i match saranno trasmessi venerdì 4 giugno in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Arena: Pro Recco-Barceloneta alle 18, Brescia-Ferencvaros alle 20:30 Condividi:

Due su due, il bello viene ora. L’Italia della pallanuoto soffre, sbuffa, magari rischia anche qualcosa, ma non tradisce e arriva compatta al penultimo traguardo: Recco e Brescia avanzano a braccetto. L'ultimo precedente con almeno due italiane in semifinale risale al 2006, a Dubrovnik: Recco-Posillipo 9-8 e Jug-Savona 9-8, con Jug campione in finale.

Pro Recco-Hannover 16-9 Qualche scoria delle finali scudetto c’è ancora e si vede. Contro i tedeschi, la squadra di Hernandez non è sciolta ed efficace quanto dovrebbe, soprattutto nelle occasioni con l’uomo in più sbaglia tanto. La differenza tecnica è tale che, comunque, le consente di prendersi da subito il vantaggio che le serve per condurre agevolmente. Assorbendo sufficiente bene anche il passaggio a vuoto del terzo tempo, chiuso 1-2. I sette gol di scarto alla sirena finale (16-9) raccontano della superiorità del Recco. Ma certe espressioni del suo allenatore, alla fine, raccontano altresì di quelle zone d’ombra sulle quali bisognerà fare di nuovo luce adesso che, in semifinale, troverà il Barceloneta: i catalani hanno polverizzato l’Olympiacos, dimostrando di avere tutt‘altra levatura rispetto all’Hannover. Ci sarà bisogno di un Recco perfetto.

Brescia-Jug 12-10 Presentata come la sfida più equilibrata, é stata sicuramente quella più combattuta. Una intensissima, bellissima battaglia che i "leoni" hanno vinto con grande carattere. Sempre avanti i neo campioni d’Italia, anche per due volte avanti con doppio vantaggio. Croati sempre pronti a ribattere colpo su colpo e a tenersi a galla. Batticuore assoluto, grandi colpi, la tensione finale per l’espulsione (per proteste) di Renzuto e il gol conclusivo di Cannella che ha fatto alzare il pugno al cielo a Bovo. Per la prima volta nella sua storia (sette giorni dopo la conquista dello scudetto) Brescia supera l’ostacolo dei quarti di finale di Champions. Con questo entusiasmo anche il "mostro" Ferencvaros (troppo forte per il Marsiglia) può sembrare meno brutto e cattivo.