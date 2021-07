"La Divina", su Sky lo speciale su Pellegrini

L'omaggio di Sky Sport a Federica Pellegrini: alla vigilia della quinta Olimpiade nella carriera della fuoriclasse veneta va in onda "La Divina - Federica Pellegrini esclusiva", un incontro inedito della campionessa del nuoto azzurro con la nostra Lia Capizzi. Lo speciale sarà visibile da sabato 3 luglio, dalle 23 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Alla vigilia della sua quinta Olimpiade, Federica Pellegrini ripercorre la sua carriera leggendaria. “La Divina – Federica Pellegrini esclusiva” è l’omaggio che Sky Sport le dedica, un incontro intimo e inedito affidato a Lia Capizzi, giornalista di Sky Sport, al suo seguito sin dagli esordi. Un racconto a tutto tondo, dalle vittorie alle sconfitte, alle gioie e i momenti di crisi più bui, attraverso i quali abbiamo imparato a conoscerla, senza filtri, capace di risorgere dalle ceneri come l’araba fenice. Abituata e cresciuta sotto i riflettori, la Pellegrini si sofferma anche su temi delicati legati all’alimentazione, all’ansia, al ciclo. Una Pellegrini perfezionista sempre alla ricerca dei propri limiti, che spesso non si perdona. “Sono molto cattiva con me stessa”, confida, lasciandosi sopraffare da una profonda commozione nel ricordare il ruolo di portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Rio De Janerio 2016. A quasi 33 anni, il prossimo 5 agosto, parteciperà alla sua quinta olimpiade e dopo Tokyo non mancherà all’appuntamento dell’International Swimming League (Napoli, 26 agosto-30 settembre, live su Sky Sport).

Dove vedere lo speciale su Sky

Un appuntamento da non mancare, che Federica ha deciso di consacrare a suo ultimo impegno da agonista. Lo speciale “LA DIVINA – Federica Pellegrini esclusiva” andrà in onda da domani, sabato 3 luglio, dalle 23 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.