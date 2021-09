Pellegrini, nuovo appuntamento su Sky nel weekend

"I'll be there this weekend with my Aqua Centurions". Ci sarò. Con una foto sulla propria pagina Instagram Federica Pellegrini rinnova l'appuntamento con l'International Swimming League, da seguire sui canali di Sky Sport. Prosegue dunque la passerella e gli applausi per la Divina per una carriera che parla di quattordici ori tra mondiali ed europei, successi olimpici e oltre 130 titoli italiani. Nella Regular Season di International Swimming League, che si svolgerà a Napoli nella rinnovata location della Piscina Scandone dal 26 Agosto al 30 Settembre 2021, Federica Pellegrini è già stata impegnata in un weekend di gare (26-27 agosto, match inaugurale ISL) e lo sarà anche in quelli del 4-5 settembre, 11-12 settembre e 25-26 settembre. Proprio nel primo weekend Federica Pellegrini aveva chiuso con un ottimo secondo posto nei 200 stile libero, che si era aggiudicata Siobhán Haughey.