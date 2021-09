ISL, 4 squadre per gli ultimi due posti ai playoff

Ancora in acqua a Napoli l’International Swimming League oggi e domani, live dalle 13 su Sky Sport Arena. Quattro squadre per gli ultimi due posti ai playoff di novembre di Eindhoven. Tra gli italiani in gara Marco Orsi, Costanza Cocconcelli e Lorenzo Mora

Con i match 11 e 12 dell’edizione 2021 l' International Swimming League, torna in acqua a Napoli, dove sono in programma due intensi giorni di gare, validi per lo spareggio della Regular Season.

Mercoledì 29, e giovedì 30 settembre, sarà ancora la piscina Felice Scandone a ospitare la manifestazione natatoria, che, con i ripescaggi, chiuderà la Regular Season. Le due giornate di gara in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sempre alle ore 13, con la telecronaca di Riccardo Re, affiancato nel commento da Cristina Chiuso.