Il cerchio che si chiude prende forma di un anello. Federica Pellegrini ha detto "sì". Nell’anno in cui la vedremo gareggiare per l’ultima volta… e probabilmente non è un caso. Lascerà da campionessa del mondo in carica, e soprattutto da donna matura. Completa. Certamente una persona migliore grazie allo sport. Che l’ha aiutata a battere avversarie e insicurezze. Quei riflettori che si accendevano sulla divina della vasca, mettevano luce sulle paure di doversi sempre confermare come la più forte. Ora Fede non ha più paure. L’abbiamo vista sorridere come mai in passato in questa lunga stagione. Spontanea. Consapevole di quello che ha ottenuto in vasca. Libera per guardare oltre a una piscina e dentro al proprio cuore. Ben vengano – adesso - le luci anche sui propri sentimenti. Quelli che aveva prima protetto, poi nascosto per anni perché le priorità tendevano altrove. Adesso no.